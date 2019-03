Le papillon Lara Fabian dans le Tip Top!

Lara Fabian revient avec Papillon, son nouvel album en français.

Un an et demi après Camouflage, précédent opus en anglais, la chanteuse nous propose un album en français ! Pour ce nouvel opus, elle a fait confiance à l’équipe du précédent.

Papillon est le premier single de cet album, aux sonorités électro-pop: j'avais la sensation qu'on pouvait transporter cet univers plus planant, plus hypnotique, en français. On ne doit pas souffrir d'une volonté de jeunisme mais vivre avec son temps, être dans le contemporain, ça me semble naturel.

Dans Je suis à toi, Lara évoque une histoire d'amour. La sienne ? Il y a toujours une connotation autobiographique à mes chansons. En même temps, cette chanson-là est destinée à n'importe quel gars ou fille qui veut dire à elle ou lui "je suis lié à toi". C'est une chanson qui se désidentifie de mon histoire pour être transmise.

Lara nous propose aussi depuis quelques jours de découvrir un 3e extrait, Par amour.

On trouve aussi sur cet album un hommage à Maurane, le titre s'appelle Alcyon : C'était une grande kiffeuse de la vie Maurane. On partageait des fous rires, l'amour de la bouffe, de la légèreté, l'amour pour nos enfants, l'amour de la curiosité, du calembour. Elle me faisait rire. C'est l'une des femmes qui m'a fait le plus rire.

En concert le 9 janvier 2020 à Bruxelles à Forest National.