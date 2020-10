Elle dévoile d'ailleurs le travail approfondi de Damso sur les paroles : "On a beaucoup parlé tous les deux. Il m'a posé énormément de questions et c'est de là qu'est né Donne-moi ton cœur et Poésie indécise ".

Un album éclectique

Le nouvel album de Louane plein de "Joie de vivre" : "La musique a été très salvatrice pour moi" - © Universal

Le résultat semble à première vue convaincant puisque c'est d'abord une Louane plus épanouie que l'on retrouve désormais.

"On sent qu'elle est a vraiment travaillé sur cet album parce que le son est très important : elle a travaillé sur les matières sonores des différentes plages de l'album et c'est un vrai album de variétés où on peut passer de quelque chose de très dansant comme Pleure, une ambiance proche d'une Dua Lipa qu'elle écoute beaucoup et puis il y a des titres très émouvants comme À l'autre" analyse Bruno Tummers dans Le 6-8.

À l'autre, seule chanson qui aborde le thème de la maternité, liant à la fois sa fille et sa maman, est le coup de cœur de Bruno. Louane a perdu ses parents qu'elle n'avait pas encore 20 ans et ce titre se dresse donc comme un pont entre les générations.

Elle confie : "Le rapport à ma mère n'était pas forcément le plus simple mais c'est une chanson où je réalise qu'effectivement pour ma mère, cela n'a pas été facile tous les jours et où j'ai été assez dure. C'est la première fois que je m'excuse auprès d'elle. Et c'est à la fois une chanson où je parle de doute et de peur dans la parentalité de comment j'appréhende cette situation. Je pense que c'est assez légitime parce que je crois que quand on devient parent, on a toujours des appréhensions et des doutes et que c'est plutôt sain".