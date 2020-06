Le classement Tip Top de ce samedi 27 Juin - The Weeknd #1

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l'actualité musicale et les coups de coeur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Dans le Top 3, on retrouve The Weeknd à la tête du classement tout comme la semaine passée. Découvrez The Weeknd et "In Your Eyes" sur Auvio. Belle 2ème place et statu quo pour Notre Loïc Nottet avec son titre très dance Heartbreaker" extrait de son album Sillygomania. L’artiste replonge dans ses amours et ses peurs pour livrer ce 2ème album. A la 3ème place du classement cette semaine, la chanteuse Nea et "Some Say". Au niveau des entrées, Amir fait son apparition à la 32e place avec son nouveau single "La Fête" et Lea Paci se classe 34e avec "Ne Manque pas de Glace".