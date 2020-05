Le classement Tip Top de ce samedi 23 mai - NEA #1

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité.

La chanteuse Nea et "Some Say" est incontestablement le hit du moment. C'est donc tout à fait logique qu'on la retrouve de nouveau à la tête du classement de ce samedi. Statu quo par rapport à la semaine dernière.

Le tube "Stop this flame" de Celeste se repositionne confortablement en seconde place.

Classé 3e on retrouve Lewis Capaldi et "Before you go" qui n'est autre que la plus belle progression de la semaine, plus quatre places.

Notre Loïc Nottet national progresse également de deux places et se classe 4e avec son titre très dance "Heartbreaker".

Retrouvez ici le classement du samedi 16 MAI