Le classement Tip Top de ce samedi 11 Juillet - #1 The WeekNd

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l'actualité musicale et les coups de coeur de VivaCité avec Thomas Leridez.
Pas de changement au sommet du classement, The Weeknd garde sa 1ère place. Découvrez The Weeknd et "In Your Eyes" sur Auvio. La seconde place revient à Hoshi qui progresse encore d'une place. La plus belle progression de cette semaine avec un bon de douze places revient auduo Vitaa & Slimane avec "Pas Beaux" qui se classe troisième.
Rayon nouveautés / entrées cette semaine.
- 16 Harry Styles - "Watermelon Sugar"
- 32 Julien Doré - "La Fièvre"
Retrouvez le classement du 04 juilet : Ici
Le classement Tip Top
|Top
|Last Week
|Move
|# Weeks
|Artist
|Title
|1
|1
|=
|7
|THE WEEKND
|IN YOUR EYES
|2
|3
|1
|14
|HOSHI
|AMOUR CENSURE
|3
|15
|12
|9
|VITAA & SLIMANE
|PAS BEAUX
|4
|10
|6
|9
|MAJOR LAZER
|LAY YOUR HEAD ON ME (feat MARCUS MUMFORD)
|5
|6
|1
|15
|TIBZ
|TOUT AU BOUT DU MONDE
|6
|5
|-1
|8
|VIANNEY
|N ATTENDONS PAS
|7
|8
|1
|5
|INDOCHINE
|NOS CELEBRATIONS
|8
|7
|-1
|12
|AXELLE RED & ICARE
|I DON T CARE (JE M EN MOQUE)
|9
|2
|-7
|19
|LOIC NOTTET
|HEARTBREAKER
|10
|9
|-1
|5
|DOJA CAT
|SAY SO
|11
|17
|6
|3
|47TER
|ON AVAIT DIT
|12
|4
|-8
|6
|BENEE
|SUPALONELY
|13
|14
|1
|17
|JOANE
|TETE HAUTE
|14
|12
|-2
|11
|DUA LIPA
|PHYSICAL
|15
|19
|4
|6
|LUBIANA
|FEELING LOW
|16
|IN
|1
|HARRY STYLES
|WATERMELON SUGAR
|17
|11
|-6
|18
|NEA
|SOME SAY
|18
|13
|-5
|14
|SZA & JUSTIN TIMBERLAKE
|THE OTHER SIDE
|19
|18
|-1
|10
|SAM SMITH
|TO DIE FOR
|20
|22
|2
|8
|CHARLES
|WASTED TIME
|21
|26
|5
|3
|AMIR
|LA FETE
|22
|25
|3
|2
|ZOE WEES
|CONTROL
|23
|21
|-2
|5
|CHRISTOPHE MAE
|LA VIE D ARTISTE
|24
|30
|6
|3
|LEA PACI
|NE RESTE PAS DE GLACE
|25
|16
|-9
|14
|ALLIEL
|ENCORE
|26
|23
|-3
|23
|ALICIA KEYS
|UNDERDOG
|27
|32
|5
|2
|SUAREZ
|BIENVENUE
|28
|20
|-8
|17
|CELESTE
|STOP THIS FLAME
|29
|28
|-1
|5
|BENJAMIN BIOLAY
|COMMENT EST TA PEINE
|30
|33
|3
|2
|TRYO
|DESOLE POUR HIER SOIR
|31
|35
|4
|2
|NOE PRESZOW
|A NOUS
|32
|IN
|1
|JULIEN DORE
|LA FIEVRE
|33
|29
|4
|11
|BEN DO
|DIS LE MOI
|34
|40
|6
|2
|SARINA
|SOMEWAY
|35
|27
|-8
|6
|CLAIRE LAFFUT
|ETRANGE MELANGE
|36
|39
|3
|8
|WENDY NAZARE
|GAME OVER
|37
|34
|-3
|5
|CAMELIA JORDANA
|FACILE
|38
|36
|-2
|8
|MAEVA
|A NOUS D ECRIRE L HISTOIRE
|39
|37
|-2
|9
|LES FRANGINES
|ENSEMBLE
|40
|38
|2
|9
|ANTOINE ARMEDAN
|ENSEMBLE C EST TOUT