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Le classement Tip Top de ce samedi 11 Juillet - #1 The WeekNd

Le classement Tip Top de ce samedi 11 Juillet - #1 The WeekNd
Le classement Tip Top de ce samedi 11 Juillet - #1 The WeekNd - © Tous droits réservés

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h,  on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l'actualité musicale et les coups de coeur de VivaCité avec Thomas Leridez. 

Pas de changement au sommet du classement, The Weeknd garde sa 1ère place. Découvrez The Weeknd et "In Your Eyes" sur Auvio La seconde place revient à Hoshi qui progresse encore d'une place. La plus belle progression de cette semaine avec un bon de douze places revient auduo Vitaa & Slimane avec "Pas Beaux" qui se classe troisième.

Rayon nouveautés / entrées cette semaine. 

  • 16 Harry Styles - "Watermelon Sugar"
  • 32 Julien Doré   - "La Fièvre"

Retrouvez le classement du 04 juilet : Ici

Le classement Tip Top

   
Top Last Week Move # Weeks Artist Title
1 1 = 7 THE WEEKND IN YOUR EYES
2 3 1 14 HOSHI AMOUR CENSURE
3 15 12 9 VITAA & SLIMANE PAS BEAUX
4 10 6 9 MAJOR LAZER LAY YOUR HEAD ON ME (feat MARCUS MUMFORD)
5 6 1 15 TIBZ TOUT AU BOUT DU MONDE
6 5 -1 8 VIANNEY N ATTENDONS PAS
7 8 1 5 INDOCHINE NOS CELEBRATIONS
8 7 -1 12 AXELLE RED & ICARE I DON T CARE (JE M EN MOQUE)
9 2 -7 19 LOIC NOTTET HEARTBREAKER
10 9 -1 5 DOJA CAT SAY SO
11 17 6 3 47TER ON AVAIT DIT
12 4 -8 6 BENEE SUPALONELY
13 14 1 17 JOANE  TETE HAUTE
14 12 -2 11 DUA LIPA PHYSICAL
15 19 4 6 LUBIANA FEELING LOW
16 IN   1 HARRY STYLES WATERMELON SUGAR
17 11 -6 18 NEA SOME SAY
18 13 -5 14 SZA & JUSTIN TIMBERLAKE THE OTHER SIDE
19 18 -1 10 SAM SMITH TO DIE FOR
20 22 2 8 CHARLES WASTED TIME
21 26 5 3 AMIR LA FETE
22 25 3 2 ZOE WEES CONTROL
23 21 -2 5 CHRISTOPHE MAE LA VIE D ARTISTE
24 30 6 3 LEA PACI NE RESTE PAS DE GLACE
25 16 -9 14 ALLIEL ENCORE
26 23 -3 23 ALICIA KEYS UNDERDOG
27 32 5 2 SUAREZ BIENVENUE
28 20 -8 17 CELESTE  STOP THIS FLAME
29 28 -1 5 BENJAMIN BIOLAY COMMENT EST TA PEINE
30 33 3 2 TRYO DESOLE POUR HIER SOIR
31 35 4 2 NOE PRESZOW A NOUS
32 IN   1 JULIEN DORE LA FIEVRE
33 29 4 11 BEN DO DIS LE MOI
34 40 6 2 SARINA SOMEWAY
35 27 -8 6 CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE
36 39 3 8 WENDY NAZARE GAME OVER
37 34 -3 5 CAMELIA JORDANA FACILE
38 36 -2 8 MAEVA A NOUS D ECRIRE L HISTOIRE
39 37 -2 9 LES FRANGINES ENSEMBLE
40 38 2 9 ANTOINE ARMEDAN ENSEMBLE C EST TOUT
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