Le classement Tip Top de ce samedi 11 avril - The WEEKND #1

Comme chaque samedi, retrouvez le classement des titres les plus diffusés sur Viva. Qui sera classé numéro 1 cette semaine ? Quelles sont les nouveautés ? Quelles sont les titres en progression ? Pour tout connaître sur le classement de vos chansons préférées, rendez-vous chaque samedi 10 à 13h sur VivaCité.

The Weeknd et le titre "Blinding Lights" restent à la tête du classement de ce 12 avril et pour la 13e"semaine consécutive. Le single du chanteur canadien The Weeknd est le deuxième single de promotion de son quatrième album à venir. The Weeknd a écrit et produit le son avec ses producteurs Max Martin et Oscar Holter, avec Belly et Jason Quenneville recevant des crédits additionnels d’écriture du titre. Les paroles de la chanson font référence à la relation amoureuse avec des hauts et des bas qu’a Tesfaye (The Weeknd) avec le mannequin Bella Hadid. The Weeknd, à travers cette chanson chante à propos du réchauffement de sa relation de couple et de l’importance qu’a sa partenaire à ses yeux. Le chanteur mentionne également la ville de Las Vegas au Nevada à travers son surnom " Sin City " dans le prérefrain. The Weeknd c'est le Mickaël Jackson du 21e siècle.