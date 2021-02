Laura Tesoro & Loïc Nottet " Strangers " leader du Tip Top ce samedi 20 février

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs 40 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Classé sur la plus haute marche du podium avec un gain d'une place, Loic Nottet & Laura Tesoro le duo est le leader cette semaine avec Strangers.

"Strangers" est la collaboration tant attendue entre le nouveau coach de The Voice Belgique et Laura Tesoro, deux des plus grandes stars de la pop de Flandres et de Wallonie. Loïc Nottet a ainsi réalisé un duo avec Laura Tesoro, talent de la saison 3 de The Voice van Vlaanderen et qui avait représenté la Belgique en 2016 à l’Eurovision avec What’s the Pressure. Outre leur timbre et l’univers pétillant et entraînant, les deux chanteurs belges ont donc aussi comme point commun leur participation à la fois à The Voice ainsi qu’à l’Eurovision.

L'artiste, Gims progresse de 4 places, il est classé en seconde position avec son titre Jusqu'ici tout va bien extrait de l'album Le fléau.

Deux places de mieux pour le duo Dua Lipa et Angèle, classé troisième avec Fever feat Angèle extrait du deuxième album de Dua Lipa Future Nostalgia et sixième single extrait de l'album.

Les plus belles progressions de la semaine sont signées The WeekEnd avec un bon de onze places, classé 10e avec Save Your tears. Douze places de mieux pour Ykons autre artiste qui cartonne en ce moment avec Sequoia Trees classé 20e après seulement 2 semaine de présence dans le Tip Top..

Du côté des entrées : Saskia la nouvelle pépite Belge est classé 40e avec Dans ma tête, Krego fait également son entrée à la 36e place avec Millenials, le duo belge Delta et Nirvana se positionne à la 34e place enfin Ben Do est classé 30e avec Oublier.