La belle "NEA" reste leader du Tip Top ce samedi 02 mai

La somptueuse chanteuse suédoise Néa toujours au sommet du Tip Top de ce samedi 02 mai avec son titre "Some say" !

Céleste et son titre "Stop This Flame" progresse encore d'une place par rapport au classement de la semaine dernière et se classe confortablement à la seconde place.

Lewis Capaldi et son titre "Before You Go" continue sa belle ascension et est classé dans le Top 3.

Côté régression, Alicia Keys chute de trois places et classe cinquième.

Rayon entrée, on compte le Dua Lica et le titre "Physical" ainsi que Ben DO et "Dis le moi".

