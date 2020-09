Mais Julien véhicule un message plus positif qu'alarmiste en chantant par exemple 'où est l'osthéo' après avoir lancé 'le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres'. "Il va donc vers le renouveau, le positif, et la reconstruction de ce monde-là" selon Bruno Tummers .

La force de Julien Doré , c'est peut-être en effet cette remise en doute perpétuelle sur son travail. Selon lui, il a une 'question amie' qui le suit depuis ses débuts de carrière : "Quand je dis que c'est une question amie, c'est parce que grâce à elle, je me remets en question, je reprends à zéro, je remets en jeu les choses potentiellement acquises et cela c'est important parce que ce n'est pas suite à un succès que cette question arrive mais qu'elle est toujours avec moi depuis l'époque de la Nouvelle Star, il y a treize ans".

Julien veut être en effet certain qu'au moment où il sort une composition, il puisse se sentir responsable à 100% du contenu et que personne n'a décidé quoique ce soit pour lui dans sa production. "Ce sont mes choix : cela permet au moins d'assumer ces retrouvailles et cet éventuel lien (avec le public)" argumente-t-il dans le Tip Top.

La magie de la composition

Julien Doré : "L'unanimité artistique n'a jamais été une quête chez moi" - © Goledzinowski

Julien Doré n'avait plus sorti de nouvel album depuis déjà cinq ans. L'artiste a mis en parenthèse sa carrière pour se recentrer sur lui-même et revenir avec ce qu'il a à proposer de meilleur. Là encore une question lui reste en tête lorsqu'il se remet sur son piano celle de l'angoisse d'une panne d'inspiration ou d'un contenu mauvais. "Je ne sais pas comment cela se passe mais il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est en moi ou si cela arrive de quelque part, je le sens" assure-t-il.

"Il y a une phrase qui est là et qui toi même t'étonnes et qui permet de faire une accroche et généralement les jours qui suivent, il y en a une deuxième troisième, rien n'est terminé, aucune chanson n'est finie mais il y a des fragments qui communiquent entre eux et quand cela arrive, tu sais que c'est le point de départ de ton nouveau disque. C'est fou, à chaque album, cela s'est passé ainsi" s'étonne encore Julien.

