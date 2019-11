Il était une fois Black M dans le Tip Top! - © Tous droits réservés

Tip Top Black M : "Il était une fois" c'est comme un livre avec 16 chapitres - Tip Top - 14/10/2019 Le chanteur français Black M pour son nouvel album Il était une fois. Après un début de carrière dans le groupe Sexion d’Assaut aux côtés de Gims (Ma Direction, Avant qu’elle parte), Black M poursuit sur sa route en solo. Dans Il était une fois, il évoque sa maman, sa femme et... son Beau-frère, titre du 1er single, co-signé par Vianney. Depuis la rentrée, Black M a enchainé sur un 2e extrait funky, Dans mon délire. Sur cet album, Black M évoque aussi des thèmes plus durs comme les enfants malades, les pervers narcissiques ou les SDF. Il nous propose aussi une collaboration avec ses potes Big Flo et Oli sur le titre Sale journée !