Hoshi a sorti son nouvel album depuis le 5 juin que Bruno Tummers a présenté dans Le 6-8 sur la Une. Cet album est à découvrir dans le Tip Top ce samedi sur VivaCité ainsi que l'interview de la chanteuse française. Hoshi, est l'invitée du Tip Top ce 13 juin. À l'occasion de la sortie du second album de cette jeune chanteuse française, Mathilde de son vrai prénom, Bruno Tummers l'a interrogée sur son parcours et son travail, une interview et une découverte musicale que vous retrouvez en intégralité dans le Tip Top comme tous les samedis matin.

Un album en référence au Japon Hoshi sort un nouvel album avec un titre prémonitoire sur le coronavirus - © PIAS Hoshi, dont le nom signifie étoile en japonais, avait déjà sorti plusieurs chansons qui ont été diffusées en radio comme Ta marinière ou Je vous trouve un charme fou en duo avec Gaëtan Roussel. "Elle est de retour avec un deuxième album, Sommeil Levant, avec à nouveau une référence au Japon, l'empire du Soleil Levant" annonçait Bruno Tummers dans Le 6-8. Le premier titre sorti il y a six mois, s'intitule Amour censure. "Cette chanson parle du droit d'aimer qui on veut. C'est une chanson qui est née après les manifestations contre la Procréation Médicalement Assistée en France et suite à l'agression homophobe dont elle a été victime" révèle le chroniqueur. Par ses textes, Hoshi espère ouvrir des discussions entre un ado et ses parents sur l'amour, notamment homosexuel. "C'est en tout cas pour montrer aux jeunes qui ont l'impression d'être seuls qu'ils sont moins seuls dans ce combat quotidien parce que malheureusement cela en est encore un" a-t-elle expliqué au micro de VivaCité. La chanteuse estime que ses chansons ne changeront pas la mentalité des gens très conservateurs mais souhaite que celles-ci éduqueront mieux leurs enfants.