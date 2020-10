Grand Corps Malade : "On est encore dans une société très misogyne" - © Anouche Prod

"On sentait que ce titre avait quelque chose, une espèce de magie. Quand on l'avait fait écouter au début à nos proches on nous disait 'wouaw il se passe un truc'. Mais de là à vraiment avoir autant de clics sur YouTube, de streams et de passages radios on ne peut pas s'attendre à un tel succès. C'est la magie d'une chanson, quand d'un seul coup les gens ont envie de l'entendre, se l'approprient, devient la leur, c'est magique" savoure Grand Corps Malade.

Un succès qu'il savoure d'autant plus que l'artiste n'a pas souvent été plébiscité par les radios. "J'ai la chance depuis une quinzaine d'années d'avoir des beaux succès d'albums et des belles tournées mais c'est vrai que je n'ai pas du tout de beaux succès de singles, je passe très peu en radio. C'est une première et pour une première elle est bien réussie" se réjouit le slameur.

L'album Mesdames a été réalisé par Mosimann. On ressent la patte plus électro du DJ et producteur estime Bruno Tummers, un son inédit chez Grand Corps Malade mais qui colle à son répertoire : "C'est ce qui est bien avec le slam, c'est que quelque soit l'ambiance musicale, elle peut coller à ses mots. Il avait déjà proposé des albums plus jazzy ou plus urbains et il fait toujours évoluer son univers".