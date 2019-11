Erza Muqoli vous dévoile son premier album solo dans le Tip Top!

Erza Muqoli - Je chanterai (clip officiel) - Tip Top - 22/11/2019 "Je chanterai" est le 1er extrait de mon album, disponible ici : https://tot-ou-tard.lnk.to/ErzaMuqoliAlbum ! En tournée dès mars 2020 : https://lnk.to/ErzaMuqoliConcerts Nancy, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Roubaix, Lyon, Marseille, Le Havre, Bruxelles et à l’Olympia de Paris. Réalisation : Vianney Bureau Production Bobine : Alix Turrettini - François Tessier Avec ERZA MUQOLI Jeanne Vénus Marine Avec la participation royale du grand Raphaël Mezrahi Le basketteur : Geedi Le pompier : Hugo Directeur de la photo : Valentin Vignet 1ère assistante mise en scène : Gaëlle Tournier 2ème assistante mise en en scène : Emeline Robbes 1ère assistante caméra : Tess Barthes 2ème assistante caméra : Clémence Pittilioen Essais caméra : Romain Malavoy Steadycamer : Téva Vasseur Chef décorateur : Erwan Le Gal Stylisme acteurs et figurants: Lia Dillenseger Maquillage, coiffure : Camille Trichot Repérages décors : Caroline Martel Régisseur général : Thierry Paul Régisseurs adjoints : Loïc Furet - Julien Forest Electriciens : Quentin Améziane -Thomas Duprez - Pierro Mouvilliat Machinistes : Thibault Blais - Stéphen Bouclé Monteur : Vincent Bourre Etalonneur : Arnaud Laurent Moyens techniques : NEXT SHOT / NEXT & GO / A4 AUDIO / NESTOR / RVZ Post production : STANCES – Adélaïde Basson Et un GRAND MERCI à tous les figurants ! Abonnez-vous ici à ma chaine Youtube pour être au courant de toutes mes vidéos : https://lnk.to/AbonneToiYoutubeErza ! Vous pouvez aussi me rejoindre sur : Instagram : https://www.instagram.com/erzaofficiel_/ Facebook : https://www.facebook.com/ErzaOfficiel/ Twitter : https://twitter.com/erzaofficiel_ Newsletter : https://lnk.to/AbonneToiAlaNewsletter Auteur - compositeur : Vianney 2019 VF Musiques - tôt Ou tard Paroles de "Je Chanterai" : Enfant j’inventais des mondes idéaux Tellement beaux mais tellement faux J’voulais oublier qu’on était humains Des gens bien, bien moyens On nous demandait d’imaginer demain Mais demain c’est loin pour moi J’avais pas d’idées de métier, non rien Et j’n’en voulais pas Soudain le chanteur a fait yo yo yo Et tout le monde a crié yo yo yo Si c’est une vie de chanter yo yo yo C’est décidé je ferai yo yo yo Je chanterai Enfant je pensais qu’on était égaux C’était beau mais c’était faux Je voulais pas voler trop vite Mollo, mollo, j’étais petite et c’était tôt, tellement tôt On te demande d’imaginer demain Mais demain c’est loin n’est-ce pas ? T’as pas une idée de métier, non rien Et j’étais comme toi Soudain le chanteur a fait yo yo yo Et tout le monde a crié yo yo yo Si c’est une vie de chanter yo yo yo C’est décidé je ferai yo yo yo Je chanterai On nous demandait d’imaginer demain Mais demain c’est loin pour moi J’avais pas d’idées de métier non rien Et j’n’en voulais pas Soudain le chanteur a fait yo yo yo Et tout le monde a crié yo yo yo Si c’est une vie de chanter yo yo yo C’est décidé je ferai yo yo yo Je chanterai Je chanterai