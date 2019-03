Emmanuel Moire partage son Odyssée dans le Tip Top!

Odyssée est le 5e album studio d'Emmanuel Moire sorti il y a quelques jours.

Découvrez-le en sa compagnie au micro de Bruno Tummers dans le Tip Top samedi 16 mars (10h30) et La quotidienne du 18 au 21 mars (19h).

Après La rencontre sorti en 2015, Emmanuel Moire nous revient avec 13 nouveaux titres.

Pour la première fois, Emmanuel a écrit tous les textes de cet opus : ce processus m'a demandé d'aller chercher des choses au fond de moi et de préciser ma pensée. Je ne peux pas écrire sur quelque chose que je ne connais pas. L'écriture a accéléré mon travail d'introspection.

Tous... sauf Des mots à s'offrir signé Jean-Jacques Goldman : son texte est fort et intime. Je suis admiratif de ceux qui arrive à écrire des choses (à partir de ce) qu'il a saisi de nos échanges. Sa force est d'écrire en fonction de ce qu'il ressent, pas de ce qu'on projette.

Le premier extrait de cet album s'intitule Et si on parlait d'amour : j'ai l'impression qu'on a une étrange manière de rentrer en contact les uns avec les autres aujourd'hui. On n'est plus connectés les uns aux autres. (C'est un titre) qui parle d'amour au sens large de la manière de considérer l'autre, de bienveillance, d'accueil.

Quant à La promesse, vous découvrez ce titre depuis quelques semaines dans le classement du Tip Top, un titre qui parle de liberté, d'être, de fidélité à soi et, me concernant, d'orientation sexuelle. L'Odyssée c'est une quête initiatique. Le voyage à l'intérieur de moi-même, celui qui me passionne le plus.

Emmanuel Moire sera en concert le 17 décembre au Cirque Royal de Bruxelles, le 18 décembre au Forum de Liège, le 20 décembre au Théâtre Royal de Mons.