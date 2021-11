Elton John & Dua Lipa, "Cold Heart" #1 du classement Tip Top

Le trio de tête

Dans le classement depuis 7 semaines, les deux superstars actuelles de la variété Elton John & Dua Lipa garde leur 1ère place avec Cold Heart. Dua Lipa, artiste britannique de 26 ans, a enregistré Cold Heart, un mashup de deux chansons d’Elton John, Sacrifice et Rocket Man, avec Sir Elton lui-même. Pas de changement non plus pour The Weeknd que l’on retrouve dans une très confortable seconde position avec Take my breath. Sur la 3eme marche du podium le groupe belge Delta composé de Benoît Leclercq et Julien Joris progresse de deux places avec En fait 3e extrait de leur album "Genre Humain" sorti le 1er octobre.