Ed Sheeran "Bad Habits" nouveau n°1 du Tip Top ce samedi 04 septembre

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Sur le podium :

Rayons entrées : Le groupe rock italien Maneskin cartonne depuis sa victoire cette année au Concours Eurovision de la chanson, que ce soit en festival ou encore avec cette reprise Beggin (50e) du classique de Frankie Valli & The Four Seasons ! , Pierre Lizée est de retour avec un nouveau single : Stunning Light (39e). À travers ce single solaire, Pierre véhicule un message positif : même si le monde dans lequel nous vivons peut être effrayant, il y aura toujours une lumière menant à des jours meilleurs. Le groupe rock belge Ykons t nous propose un nouveau single Time (36e) en forme d’hymne taillé pour les stades ! Enfin, Amir et Sia ont décidé de collaborer ensemble pour un titre exceptionnel 1+1 (32e).

La plus belle progression de la semaine est signée The Weeknd. Des synthés rétro, une voix qui nous emmène. Après le succès de l’album "After Hours" c’est dans un nouveau look vestimentaire plus sombre que le fameux blouson rouge que nous revient Abel Tesfaye de son vrai nom. Alors qu'il fait son apparition cette semaine dans le classement, est déjà classé à la 16e place avec Take my breath.