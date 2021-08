Dua Lipa " Lova Again" garde sa 1ère place dans le Tip Top de ce samedi 14 août

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Sur le podium : il y a un peu plus d'un an, Dua Lipa nous dévoilait son deuxième album Future Nostalgia, 12 titres qui nous ont accompagné durant le grand confinement et qui nous ont sans aucun doute aidé à mieux le vivre ! Au programme : un vent de fraîcheur dans l’industrie musicale, des mélodies qu’elle décrit comme futuristes et un clin d’œil au disco des années 80 dont on avait besoin sans le savoir. Fruit de son succès Dua Lipa est toujours leader de notre classement maison avec Love Again. Cela ne bouge pas non plus pour Clara Luciani après 16 semaines de présence dans le classement, Le reste garde sa seconde place devant Kungs et Never going home qui gagne 3 places par rapport à la semaine dernière.

Rayons entrées : Mickael Miro - Sur la route fait son apparition dans le classement à la 40e position. Kyo - Mon époque et Julien Doré - Waf

La plus belle progression de la semaine est signée