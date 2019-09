Du bonheur indigo avec Yannick Noah dans le Tip Top!

Yannick Noah - Viens (Clip officiel) - 26/09/2019 Nouveau single "Viens" maintenant disponible : https://YannickNoah.lnk.to/ViensID Extrait du nouvel album de Yannick Noah « Bonheur Indigo », sortie le 06.09.2019 Maintenant disponible en précommande : https://YannickNoah.lnk.to/BonheurIndigoID (C) 2019 Sony Music Entertainment France Réalisation : Luc Reso Janin Production : Superette Auteurs/compositeurs : Sylvain Duthu – Florent Dasque – Jean-Noël Dasque – Jérémie Planté Editeurs : JFJ Prod – Etoudi Editions --- Abonnez-vous à la chaîne VEVO de YANNICK NOAH : https://www.youtube.com/channel/UC69naTYEu3LQ4FxBOw5fEpg?sub_confirmation=1 Retrouvez Yannick Noah sur : Facebook :https://www.facebook.com/yannicknoahofficiel/ Twitter : https://twitter.com/noahyannick Instagram : https://www.instagram.com/yann_yeahyeah/ Deezer : http://www.deezer.com/artist/1801 Spotify : https://open.spotify.com/artist/0BCkVcs4QEgfHlvZ7rjSNv --- Gamin, écoute faut que tu saches, On est soit voleur soit volé Et chacun se tue à la tâche Qu’on soit la base ou le sommet Les gens baissent les bras ou les ferme Faut jouer des coudes pour exister Ici tu gagnes ou tu la fermes Mais laisse-moi te raconter Petit regarde cet étang Des femmes y nagent contre-courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Petit regarde droit devant Des hommes y dansent contre-courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Mais allez, mais allez viens Y’a pas que ton frère qui est ton frère Mais allez, mais allez viens Y’a pas que ta sœur qui est ta sœur