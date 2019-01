Claudio Capeo en interview dans le Tip Top!

Claudio Capeo est de retour avec un nouvel album qui s'intitule Tant que rien ne m'arrête.

Extrait de cet opus, le single Ta main est un hymne à la fraternité et à la tolérance.

On trouve aussi sur ce nouvel album un duo avec Kendji Girac : Que Dieu me pardonne et la collaboration du groupe Boulevard des airs.

Au fil des titres, on retrouve le côté solaire de Claudio Capeo qui, après une très longue tournée, remontera sur scène pour les défendre, ces chansons. Vous le retrouverez à Forest National en novembre!

Claudio Capeo est en interview au micro de Bruno Tummers:

- dans le Tip Top samedi 12 janvier dès 10h30.

- dans La quotidienne du 14 au 18 janvier à partir de 19h.

Et déjà en vidéo ci-dessus!