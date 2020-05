Celeste au sommet du Tip Top #1 de ce samedi 30 mai

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité.

C'est toujours la bagarre en haut du classement, cette semaine, c'est le carton "Stop this flame" de Celeste qui reprend une fois encore la 1ère place. La chanteuse Nea et "Some Say" perd une place par rapport à la semaine dernière et se classe désormais en seconde position. Notre Loïc Nottet national progresse encore d'une place et se classe 2e avec son titre très dance "Heartbreaker". L’album Sillygomania de Loïc Nottet dont la sortie avait été repoussée avec le confinement, est sorti ce vendredi! L’artiste a replongé dans ses amours et ses peurs pour livrer ce 2ème album. Il vous le fait découvrir ce samedi dans le Tip Top. Au programme : interview et nombreux extraits de ses chansons comme On fire, 29 ou le hit actuel Heartbreaker.

Notons rayon entrée le nouveau single de THE WEEKND qui est déjà classé 12e avec le titre IN YOUR EYES

Retrouvez ici le classement du samedi 23 MAI