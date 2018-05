Calogero fidèle à la Belgique! (vidéos)

Comme lors de la tournée précédente, le chanteur a d'ailleurs choisi d'interpréter majoritairement ses nouvelles chansons (10 titres sur 13). Ce qui serait une gageure pour d'autres artistes réussit bien à Calogero. D'abord parce que l'album est déjà riche de trois singles : Je joue de la musique, Fondamental et Voler de nuit. Ensuite, parce qu'au fil de la tournée, d'autres titres pourraient à leur tour devenir des hits radios. On pense notamment à Julie et 1987. Enfin, parce que la set-list est très intelligemment construite. Après deux titres méconnus, si vous lâchez prise, Calo vous rattrape avec une bombe, de Face à la mer à C'est dit, de En apesanteur à Prendre racine.

Calogero a d'ailleurs tellement de tubes que certains titres sont complètement absents de cette tournée. Exit La bourgeoisie des sensations, Le passage des cyclones, Pomme C, Si seulement je pouvais lui manquer et d'autres. Ils étaient dans la tournée précédente. Pas de redite. Et curieusement, alors que ça pourrait frustrer le public, on est plutôt content de découvrir un autre show.

Parce qu'il faut redire l'incroyable showman qu'est Calogero. Et la faculté qu'il a à soulever une salle. Dès le premier gros tube, En apesanteur, le public chavire. Le Palais 12 est un hangar paquebot où il est très difficile de faire monter l'ambiance. Or, ce samedi, il n'y avait plus en face du chanteur qu'une masse dense réagissant de la même manière, comme un seul bloc, chantant, dansant. Une communion que l'on a rarement vu là. Peut-être lors du Rester vivant tour d'Hallyday. Et encore. Transfiguré par la scène, le chanteur va chercher le public même au fond de la salle. Ce qui ne l'empêche pas aussi de faire passer l'émotion. Calogero peut nous cueillir avec ses titres plus intimes, comme Le vélo d'hiver ou Les feux d'artifice. La salle s'illuminant à cet instant de milliers de smartphones.