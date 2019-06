Bon entendeur revisite des titres méconnus du patrimoine français!

C'est [le cinéaste] Xavier Dolan qui a remis Le temps est bon au goût du jour. En France, elle est assez peu connue mais, au Québec, elle fait partie des monuments. Nous, on a beaucoup écouté ce titre en tournée. On est trois fans de chansons. Pour l'album, on est parti sur de la chanson française. On avait des idées de morceaux à reprendre et la période 60/70 nous correspondait bien.