Avec "donne moi ton coeur" Louane est la reine du Tip Top ce samedi 05 septembre

Révélée alors qu'elle était encore adolescente, notamment par son rôle dans la comédie ultra-populaire "La Famille bélier", Louane est aujourd'hui une jeune maman qui est de retour en musique avec ce titre, "Donne-moi ton coeur" au phrasé parfois proche du rap. Normal puisque la chanson a été coécrite par Damso.Louane progresse encore d'une place par rapport à la semaine dernière et se classe en seconde position avec son titre " Donne moi ton coeur"

Agée de 17 ans, Zoe Wees perd sa 1ère place mais reste dans le haut du classement en deuxième position avec "Control". Une chanson dans laquelle elle parte de sa lutte contre une maladie qui, forcément la handicape, mais qu'elle n'a pas l'intention de laisser dominer sa vie : l'épilepsie.

Avec un bon de 15 places, la plus belles progression de cette semaine revient à Master KG après seulement deux semaines dans le classement maison. Cette chanson venant tout droit d'Afrique du Sud "Jerusalema", tube plein d'espoir d'un été de coronavirus est classé 3e.

Jason Dérulo et "Savage Home" fait également un excellent bon avec un gain de 11 places et se classe à une très belle quatrième place. Depuis le début de sa carrière d'enregistrement solo en 2009, Derulo a vendu plus de 30 millions de singles et a réalisé onze singles Platine, dont "Wiggle", "Talk Dirty", "In My Head" et "Whatcha Say".

Rayon nouveautés / entrées cette semaine.

34e : Vitaa et Slimane - "Ca ira"

36e : Pascal Obispo - "J'ai compté"