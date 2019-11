Arcadian marche ou rêve dans le Tip Top!

Le trio Arcadian revient avec un 2ème album, Marche ou rêve. Ce deuxième opus marque la suite de leurs aventures ! Après le premier extrait Bonjour Merci, c’est Petit à petit que le groupe a choisi de mettre en avant. Ils seront en concert le 23 janvier 2020 à La Madeleine et dans le Tip Top samedi 23 novembre.

Petit à petit ? Florentin : C'est une chanson sur la confiance en soi, c'est important. C'est un titre dont on est plutôt fiers, on est contents. C'est une chanson qui nous a été inspirée par deux choses. Dans un premier temps, par le thème. C'est quelque chose qu'on voulait évoquer, le fait de se parler à nous comme si on se voyait nous enfant et de lui dire : "Fais tes erreurs, avance, fais des choix, crois-y et plus tard tu seras fier de la personne que tu es". Mais cette chanson vient aussi d'une anecdote à Paris. Quand nous sortions du Bataclan, nous avons croisé une mère et son fils dans un café. Le petit voyait la guitare de Yoann et a dit à sa maman : "Tu penses que si je prends la guitare et que je vais jouer dans le métro, je deviendrai une star ?". La maman lui a répondu du tac au tac : "Pourquoi tu dis ça, tu veux devenir un clochard ?". Nous, on écoutait en silence et on s'est tourné vers sa maman et surtout vers le petit et on lui a dit : "On a commencé à jouer dans le métro et la salle que tu vois en face de toi, le Bataclan, on la remplit ce soir !".

Une carrière, ça se construit ! Jérôme : Ça demande énormément de temps de construire une carrière, les gens ne se rendent pas forcément compte. Bien sûr, c'est un hobby avant tout et nous n'avons vraiment pas à nous plaindre de ce qui nous arrive mais c'est clair que c'est du travail et que tout n'arrive pas comme ça. Il faut travailler son instrument, travailler sa voix dans notre cas... Après, on est un groupe et on ne fonctionne pas de la même manière qu'un chanteur qui est tout seul. Il faut qu'on s'accorde et qu'on joue ensemble. Il y a beaucoup de discussions autour de l'album, du projet, comment on va continuer ça, comment on va mettre en place une tournée... C'est énormément de travail tous les jours même si pour nous ce n'est pas du travail.

Bonjour Merci ? Florentin : C'est l'histoire de quelqu'un qui plaque tout. Cette chanson s'inspire d'anecdotes de nos vies, des gens autour de nous qui ont décidé, du jour au lendemain, d'économiser et de partir faire le tour du monde parce qu'ils en avaient marre de leur quotidien parisien. Cela nous a également permis de regarder aussi un peu plus autour de nous et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde dans ce cas là aujourd'hui, qui en ont marre. Nous sommes dans un milieu où il faut travailler, être performant... C'est la société qui veut ça ! Il y a un côté routinier qui peut être épuisant à force et qui fait que beaucoup de personnes ont envie de quitter ce quotidien. C'est ce que représente un peu cette chanson.

La peur que tout s'arrête ? Le trio : En fait, la peur que l'aventure s'arrête, elle est constante depuis le début. C'est pour ça qu'on profite de chaque moment et de chaque instant. On profite comme si c'était la première et la dernière fois. C'est aussi une sorte d'armure pour ne pas se faire mal comme c'est un rêve qu'on a tellement eu envie de vivre. On est dedans, on se dit que c'est très cool mais que ça peut aussi s'arrêter. Donc, c'est vraiment important pour nous de se dire que rien n'est acquis, que c'est un combat tous les jours et que tous les jours on se lève pour aller au combat. Arcadian - Le 8-9: l'invité - 16/10/2019 Le trio Arcadian pour leur nouvel album "Marche ou rêve". Après l'aventure The Voice France, Arcadian a sorti un premier album (avec Folie Arcadienne, Ton combat, Les sables émouvants...) et donné des centaines de concerts. Marche ou rêve, leur nouvel album, est la suite de cette aventure. Après Bonjour merci, c'est le titre Petit à petit que le groupe a choisi de mettre en avant. Dans cette chanson, Yoan, Jérôme et Flo parlent à l'enfant qu'ils étaient, avec bienveillance et positivité! En concert le 23 janvier 2020 à Bruxelles à La Madeleine.