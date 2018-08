Duo inédit pour les deux coaches de The Voice Belgique

On l'a tous remarqué lors de la dernière saison de The Voice Belgique, Slimane et Vitaa sont complices. Une complicité dans la vie et artistique puisque souvenez-vous que Slimane avait repris "A fleur de toi" de Vitaa lors de son audition à l'aveugle dans la version française de The Voice en 2016.

Après avoir tous les deux posé leurs voix sur "Bella Ciao"avec Maître Gims, Dadju et Naestro, les deux amis remettent ça pour notre plus grand plaisir et nous dévoile un nouveau duo inédit : "Je te le donne".

Un duo qui annonce d'ailleurs une réédition de leurs albums respectifs. Vitaa sortira une réédition de son album " J4M " le 28 septembre prochain qui s’intitulera " Just Me, Myself & Moi-Même ". On y trouvera 5 nouveaux titres bonus dont ce nouveau single en compagnie de Slimane.

La réédition de l'album "Solune" de Slimane est quant à elle attendue pour la fin de l'année.

Ils seront tous les deux en concert à Scène sur Sambre ce samedi 1er septembre, on parie qu’il y a de fortes chances pour qu’ils se retrouvent ensemble sur scène pour interpréter ce titre ? Bruno Tummers, sur place, nous le dira en direct sur Vivacité... Restez à l'écoute!

Après ce festival, vous pourrez encore retrouver Slimane sur scène à Forest National le 29 septembre, un concert Vivacité. Quant à Vitaa, elle sera à Bruxelles pour le dernier Beau vélo de Ravel le dimanche 16 septembre.