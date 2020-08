Waterloo : 4 façons de (re) vivre la défaite de Napoléon en 1815

Le Mémorial de la bataille de Waterloo est un site qui regroupe mémoire et histoire. Les activités ne manquent pas pour découvrir cet épisode historique qui s’est déroulé en Belgique mais qui a impacté toute l’Europe en 1815.

La caravane de VivaCité pose ses quatre roues dans un lieu bien connu des Français et des Britanniques. Olivier Colle et Aurore Salsano vous font (re) découvrir Waterloo , symbole de la défaite de Napoléon Ier contre les troupes alliées du duc de Wellington en 1815 .

Uniformes, objets historiques, cartes animées, film 3D, jeu de piste et animations multimédias vous attendent.

Plongez au cœur de la célèbre bataille et parcourez les 2000 m2 dédiés à cet événement. Grâce à de multiples effets spéciaux et décors immersifs , le Musée du Mémorial vous fera vibrer.

La ferme d’Hougoumont

À moins de 2 km du Mémorial, la Ferme d’Hougoumont est le dernier témoin de la Bataille de Waterloo. Une calèche vous y emmène en été et les week-ends et jours fériés en juin et septembre/octobre.

De combats meurtriers s’y sont déroulés : le frère de Napoléon y a déclenché l’action. Alors que ce devait être une diversion, cela s’est transformé en point le plus violent.

Une installation multimédia inédite signée Luc Petit raconte l’histoire de " la bataille dans la bataille ".

Nouveauté cette année, des animaux animent la ferme de Hougoumont. Une ferme pédagogique avec une vingtaine de poules, lapins, chèvres, chevaux, moutons et cochons a ouvert ses portes !