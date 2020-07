Voyage au pays des sons insolites à Dinant

Olivier Colle, Fanny Rocher et notre humoriste Christophe Bourdon sont ce mardi 28 juillet sur la Croisette, en bord de Meuse à Dinant. Dinant, c'est le parc aventure de Dinant, mais aussi la Citadelle, les croisières en bord de Meuse, mais aussi les rochers de Freÿr, le plus beau des sites de grimpe en Belgique, et enfin la couque et la flamiche de Dinant. Mais un arrêt s'impose à la Maison de la Pataphonie.

6 images La maison de la Pataphonie installée dans une maison du Moyen-Age à Dinant © CCD

C’est un lieu magique, à fréquenter avec des enfants de tous âges. Installé dans une des plus vieilles bâtisses de Dinant, dont la construction date du Moyen-Age, la maison de la Pataphonie a été imaginée il y a déjà près de 30 ans par le luthier sauvage Max Vandervorst. Il découvre à l’époque le monde fantastique des objets abandonnés et autres instruments inventés. Inventeur du Saxosoir, du Spalafon, de la Guitare Charbonnière, il propose les spectacles Symphonie d’Objets Abandonnés, Concerto pour Deux Vélos et L’Homme de Spa avec lesquels il tourne dans plusieurs villes.

6 images Le moindre objet du quotidien devient instrument de musique. © Laloux Des animations réalisées par des guides pataphons. © Xavier Al Sharif

Un instrumentarium à découvrir avec des guides pataphon Des animations ludiques et interactives vous emmèneront à la découverte des matières et des objets aux résonances insoupçonnées. C’est un voyage dans un lieu où le moindre objet du quotidien devient instrument de musique. Chaque visiteur devient artiste musical pour créer son oeuvre originale. Vous allez pouvoir découvrir des instruments aux noms étranges comme le Zygzaboule, l’aéropercutophone, la Mélobille, la Voie cuivrée, le Tambouret ou encore l’Aérolithe. Vous voyagerez d’abord en saxofolie, province dédiée à Adolphe Sax, inventeur du Saxophone pour y découvrir un orgue composé de 54 flûtes harmoniques. Vous passerez ensuite en métalodie, en litosphère, en aqualubie, et vous aurez enfin, vous aurez l’occasion de jouer dans le Grand Orchestre Philaphonique. Sans oublier la découverte du Grand Échantillonneur : un instrument à clavier et quatre voix composées des Scoutophones, des Picolophones, des Potophones et des Choucroutophones.

6 images Un des instruments "sauvage" de la Maison de la pataphonie. © Xavier Al Charif

Pour visiter l’instrumentarium, la réservation est indispensable. Uniquement par téléphone au 082/21.39.39, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. >> En savoir plus sur l'instrumentarium >> Maison du tourisme de Dinant

6 images © Tous droits réservés

"Restart", un été résolument belge à la RTBF Cet été, la RTBF s’implique dans le soutien aux secteurs culturel, touristique et économique touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. La RTBF a décidé de les soutenir au travers du plan "Restart" pour lequel 13,4 millions d’euros ont été dégagés. VivaCité, comme tous les médias de la RTBF, est engagé dans ce sens en vous proposant du contenu local. En savoir plus Et pour des idées de sorties près de chez vous, abonnez-vous à la newsletter Restart !