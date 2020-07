Vivre comme les Gallo-Romains ? Rendez-vous à l’archéosite d’Aubechies

L’ archéosite d’Aubechies , c’est d’abord l’histoire de toute une vie d’un homme, Léonce Demarez . Passionné d’archéologie expérimentale, et autodidacte, il se met en tête, en 1983, de reconstituer une habitation gauloise sur base des plans de fouilles réalisées dans la région de Blicquy-Aubechies . 37 ans après, le site forme un authentique village à remonter le temps qui accueille pas moins de 70.000 visiteurs par an.

Découvrir et observer les artisans au travail.

Un des objectifs de l’archéosite est de faire de ce village un lieu permanent de reconstitution et d’expérimentation des techniques anciennes. Le public pourra aussi participer et observer par exemple, tous les dimanches après-midi, la teinture et tissage de la laine, le travail du fer, le coulage du bronze, la taille du silex, la cuisson de pain, la cuisson de céramiques ou le travail de l’os. Ces activités et des ateliers ont lieu toute l’année, mais en raison du Covid 19, beaucoup d’activités ont été annulées. Il vaut donc mieux se renseigner avant de vous y rendre. Stages et ateliers pour les enfants sont organisés cet été.

>> En savoir plus