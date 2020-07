VivaCité est "Sur la route" tout l’été : suivez les déplacements de notre caravane

Au menu, découverte des spécialités locales, des personnes qui font vivre cette commune, des lieux à visiter, des activités à faire, etc. N’en ratez pas une miette en découvrant le programme semaine par semaine .

Des aventures à suivre en radio, de 16h à 18h tous les jours de la semaine sur VivaCité

Tout l’été, VivaCité part à votre rencontre dans toute la Wallonie et Bruxelles afin de mettre en valeur notre beau patrimoine !

Morlanwelz, le 6 juillet : Olivier Colle, Fany Rochez et notre humoriste Dominique Watrin seront ce lundi 6 juillet sur la Grand Place de Morlanwez, pour évoquer la Société Royale des Gilles "La Victoire", la Manade de Colarmont, et le Musée de Mariemont.

Yvoir, le 7 juillet : Olivier Colle et Fanny Rochez seront installés à la Place des Guillemins, où il sera question des potales et de l’enterrement de Mathy l’Ohè avec Manon Lepomme, du Musée de la Boverie, de la Brasserie Curtius et du Festival des Ardentes reporté à 2021.

Bruxelles, le 8 juillet : Olivier Colle, Fanny Rochez et Christophe Bourdon seront installés à Tour et Taxi, à proximité du Port de Bruxelles dont il sera évidemment question ainsi que des balades en bateau avec "Brussels by water", mais aussi de la Ferme Maximilien.

Bertrix, le 10 juillet : Olivier Colle, Fanny Rochez et notre humoriste Renaud Rutten seront installés place des 3 Fers. Baudet’stival et ardoise composeront notamment le programme de cette émission.