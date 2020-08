Visite insolite de Philippeville vue d'en bas

Aujourd’hui, Olivier Colle et Aurore Salsano s’arrêtent à Philippeville. Et si pour une fois on visitait la ville en explorant ce qui se cache sous nos pieds ?

Les souterrains de Philippeville se trouvent à 10-15 mètres de profondeur. Ils s’étendent sur 10 km mais seule une partie est accessible aux touristes.