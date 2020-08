Une navigation souterraine de 600 m ? C’est aux grottes de Remouchamps

Envie de réaliser une belle expérience au coeur de la terre, c’est à Remouchamps que vous devez vous rendre pour visiter la grotte qu’on surnomme la Merveille des Merveilles, et naviguer sur le Rubicon. Vous traversez d’abord à pied les différentes salles et galeries sur 800 mètres pour apprécier par exemple la Cathédrale dont le plafond s'élève à 40 mètres et qui pourrait contenir un immeuble de 12 étages, ou encore le Palmier, phénomène unique naturel par lequel une stalactite et une stalagmite se rejoignent pour former un palmier.