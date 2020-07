Une expérience unique à vivre à Malmedy : du cinéma confortablement installé dans un canapé

Le " Movie mills " , c’est un complexe de Cinéma installé dans une ancienne Papeterie à Malmedy. 5 salles de cinéma y ont pris place et depuis peu, afin de s’adapter aux circonstances particulières actuelles, une sixième, la plus grande salle de cinéma de Belgique, a été aménagée afin de recevoir les spectateurs en toute sécurité.

Des canapés 2 places pour du cinéma, des spectacles d’humour et des concerts.

L’idée est de proposer des spectacles éphémères. Cet été, outre la programmation cinématographique, les organisateurs vous proposent aussi des concerts, du Comedy Club et des One Man shows, avec des artistes essentiellement belges. Une salle de 3.000 m2 et un écran de 100m2 permettront dans un premier temps à 200 cents personnes de trouver place. La réservation se fait donc idéalement pour deux personnes selon un prix différent suivant les spectacles ou le cinéma. Sept soirées d’humour sont prévues et trois humoristes belges seront présents : Richard Ruben, Martin Charlier et Renaud Rutten. Quant aux concerts, ce sont également des artistes belges qui se produiront : BJ Scott, Sharko, Saule, Jean-Luc Fonck, Alec Mansion et Thom Dewatt ainsi que Marka Le principe est simple : Vous réservez votre canapé 2 places (valable pour 1 ou 2 personnes).