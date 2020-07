Une excursion originale à 25 mètres sous terre à Bertrix à la découverte du cœur de l’ardoise

Olivier Colle et Fanny Rochez , nos 2 animateurs de l’émission Sur la route sont ce vendredi 10 juillet au cœur de Bertrix , sur la place des 3 Fers en hommage aux Baudets, le sobriquet des habitants de Bertrix . Ils vous font découvrir son patrimoine , mais aussi ses produits régionau x. La caravane de Vivacité poursuit donc son chemin. Après ces 10 premières communes, nous serons la semaine prochaine à Stavelot, Dour, Ciney, Villers-La-Ville et Bastogne. Découvrez notre carte interactive, qui vous dévoile le programme de ces prochaines villes.

Une plongée dans l’univers et le travail des Scailletons, ces fendeurs de pierre d’ardoise.

La famille Pierlot était propriétaire de l’ardoisière actuelle, qui a cessé ses activités en 1977 et que vous pouvez visiter aujourd’hui. " Il a fallu, nous dit Yves Crul, le directeur du site, dégager des centaines de m3 de déchets de pierre et puis pomper des milliers de m3 d’eau ". De gigantesques salles de plus de 8000 m3, ouvertes à l’explosif sont visibles, ainsi que les raillages et wagonnets, vestige de ce passé industriel.

Durant 1h15, et à 25 mètres sous terre, par une température de 10° et muni d’un casque, vous arpenterez les tunnels d’ardoise et en saurez plus sur ce passé industriel disparu, le mode d’exploitation d’une ardoisière ainsi que les conditions de travail des " Scailletons " qui ont extrait des chambres, des blocs pesant jusqu’à 120 kgs qu’ils remontaient sur leur dos dans un sac de jute. C’est un ancien fendeur d’ardoise qui vous racontera tout cela, via un audio guidage multilingue, y compris en wallon. Des visites guidées ponctuées d’anecdotes et de souvenirs sont également possibles sur réservation.