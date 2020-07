Une adresse incontournable à Liège, la brasserie C, pour une dégustation de bière en terrasse.

Vous vous souvenez peut-être de " Starter " , cette émission de la RTBF qui avait pour but d’ encourager les nouveaux entrepreneurs ? Fascinés tous les deux par l’univers brassicole, François Dethier et Renaud Pirotte créent leur brasserie en 2014, 2 ans après leur victoire dans l’émission . Ils avaient auparavant consacré 3 années à imaginer et entrevoir la concrétisation de leur projet.

La toute première bière créée par la Brasserie, une blonde Curtius © Libre de droits

Une success-story belgo-belge.

En 2012, la Curtius, leur toute première bière, une blonde au goût léger et aux saveurs amères, fleurie et fruitée est " médaillée d’or au Mondial de la bière " parmi 150 brasseries représentant 26 pays à travers le monde. Pas peu fiers, les Liégeois ! Aujourd’hui, 2 autres bières sont nées : La Smash (C), fruitée aux agrumes et fruits de la passion et peu amère et la Black (C), un stout, une bière de caractère riche en saveurs, aux arômes torréfiés de café et de cacao. Ils créent aussi des bières éphémères.