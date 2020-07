Une activité insolite à Bertrix : découvrir la Cité du Baudet au pas de l’âne

Olivier Colle, Fanny Rochez et Didier Boclinville sont ce vendredi 10 juillet , sur la route à destination de la Cité du Baudet , le sobriquet des habitants de Bertrix . Il n’en fallait pas plus pour que des promenades à dos d’âne s’y développent ainsi qu’un festival, malheureusement annulé cette année, mais dont la programmation est déjà bien avancée pour 2021.

© Tous droits réservés

Un domaine agro-touristique "Le cellier du baudet"

Sur le blason de la commune et à divers endroits, on retrouve les 3 fers, le symbole du baudet à Bertrix. A Bertrix, Céline, une amoureuse de la nature, a créé un lieu original pour se ressourcer. Des projets ont germé dans sa tête et l’ancienne écurie du domaine abritera un dortoir sur paille dès le mois d’août. Une cabane perchée est installée dans la forêt et est ouverte à la location. D’autres suivront. Mais ce qui l’occupe surtout aujourd’hui, ce sont les classes vertes et les balades avec ses ânes afin de faire découvrir Bertrix de manière originale.