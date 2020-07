Un petit coin insolite et champêtre en pleine ville, une ferme urbaine à découvrir absolument à Bruxelles

Qui pourrait croire que poneys, ânes, chèvres, alpagas, moutons, lapins, poules, paons, oies, faisan doré et canards vivent en harmonie dans une ferme, au cœur du Parc Maximilien ? Cela fait un peu plus de 30 ans que l’Asbl qui gère cette ferme propose aux habitants du quartier, mais aussi aux écoles, de découvrir la vie à la campagne et le monde de la ferme.

5 images Les moutons à la ferme Maximilien, au cœur de la ville, en hiver © Ferme Maximilien Les moutons à la ferme Maximilien au printemps © Ferme Maximilien

Un apprentissage de la nature et un éveil à l’écologie Les enfants sont invités à observer et soigner les animaux, mais aussi à découvrir le potager et sont sensibilisés à l’environnement à travers par exemple, la gestion des déchets, l’observation de la faune et de la flore, l’énergie solaire, la station d’épuration des eaux usées, le monde des abeilles et la récolte du miel, la construction de nichoirs, la préparation du pain et de sa cuisson dans le four à bois…

5 images Les animaux sont nombreux à la ferme Maximilien. © Ferme Maximilien

Développer la biodiversité au centre de Bruxelles Des hôtels à insectes ont été installés en collaboration avec des maisons d’enfants du Quartier Nord de Bruxelles, car la ferme a également une vocation sociale. Grâce à cela, les abeilles et autres insectes butinent arbres fruitiers, châtaigniers, marronniers, saules, rosiers et divers buissons et haies fleuries. Des nichoirs proposent des abris aux oiseaux et la station d’épuration participe à la biodiversité de la mare.

5 images Les stages et ateliers à la découverte de l’environnement et de l’écologie © Ferme Maximilien

Des activités de découvertes, d’éveil et d’apprentissage Des stages, ateliers, animations le mercredi après-midi sont organisés tout au long de l’année. Vous pouvez également y organiser l’anniversaire de votre enfant ou encore louer l’espace pour divers événements. >> Tous les renseignements sur la ferme Maximilien

