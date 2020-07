Un joli but de promenade au parc prestigieux, reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie, à Mariemont

Deuxième semaine d’émissions pour l’équipe de " Sur La route " qui sillonne la Wallonie tous les jours de cet été. Avec Olivier Colle et Fanny Rochez, cap sur le Musée Royal de Mariemont, à Morlanwelz. Raoul Warocqué, un riche industriel de la région du centre qui a fait fortune dans le charbon au 19e S, lègue, à l’État belge son château avec tous ses biens et son domaine. Après l’incendie du château, en 1961, un bâtiment moderne qui abrite aujourd’hui les collections est reconstruit.

9 images Des arbres remarquables dans le Parc du Musée royal de Mariemont © SPW Wallonie

45 hectares de pelouses, massifs et arbres rares et multiséculaires. Le parc du 16ème Style paysager anglais, qui entoure le domaine royal de Mariemont, vaut à lui seul la visite. Vous y verrez les ruines romantiques du château du 18ème S, vous vous promènerez dans le premier arboretum du Hainaut avec ses espèces exotiques. Près de 50 arbres remarquables, et un demi-hectare de roseraie s’offrent à vos yeux. On remarque aussi de nombreuses sculptures, dont la reproduction du fameux " Bourgeois de Calais " de Rodin et la statue de Bouddha en bronze de plus de 4 mètres réalisée par un fondeur japonais.

9 images Les sculptures du Parc de Mariemont au printemps © SPW Wallonie Les ruines du château du Domaine de Mariemont © SPW Wallonie

Des œuvres convoitées par les plus grands musées du monde. Collectionneur passionné, grand amateur d’antiquités et d’œuvres d’art, Raoul Warocqué a rassemblé des œuvres de Chine, du Japon, d’Egypte, de la Grèce et de la Rome antiques, ainsi que du passé du Hainaut. Le musée possède en outre, la plus belle collection au monde de porcelaines de Tournai. Mariemont est l’un des rares endroits en Europe du Nord où vous pouvez admirer des fresques réalisées pour une villa de Pompéi. Une très belle collection d’antiquités égyptiennes, notamment la statue monumentale de Cléopâtre, de trois mètres de haut et de cinq tonnes a également trouvé place dans le musée.

9 images Une partie des collections du Musée de Mariemont © Mariemont. MLC

Hommage à Astro le petit robot d'Ozamu Tezuka(1951) © Xavier Ess - Rtbf 2020 Robots, jeux vidéo, machines volantes, à la découverte d’objets et d’œuvres du présent et du passé. On parcourt, dans cette exposition, une centaine œuvres d’artistes qui ont imaginé le futur, rêvé à des cités utopiques ou réécrit le passé. L’exposition " Bye Bye future ! L’art de voyager dans le temps " est prolongée jusqu’au 25 octobre 2020 et des visites guidées sont possibles. >> En savoir plus

9 images Les ateliers reliure de l’Atelier du livre au Musée royal de Mariemont © Getty Images

Un atelier du livre pour s’initier aux techniques artisanales et artistiques du livre Précisons d’emblée que les formations sont suspendues cet été mais reprendront dès le mois de septembre. Outre la reliure, on enseigne également au cours de ces ateliers permanents, la gravure, la conception et la mise en page du livre, les différents procédés d’illustration, la calligraphie, la réalisation de boîtes et étuis, la décoration des papiers et la restauration. >> En savoir plus

Stage "Quand la nature nous inspire" © Musée de Mariemont Des stages thématiques pour enfants jusque 16 ans. Ils sont organisés tout l’été mais il ne reste plus de place que pour le stage " Quand la nature nous inspire " à la fin du mois d’août. >> En savoir plus

Renseignements pratiques : Le Musée de Mariemont est ouvert du mardi au dimanche. De 10h à 18h du 1er avril au 30 septembre. De 10h à 17h du 1er octobre au 31 mars. Le parc OUVERT tous les jours de 9h à 18h du 1er avril au 30 septembre (19h les dimanches et jours fériés de mai à août) et de 10h à 17h du 1er octobre au 31 mars. ENTRÉE GRATUITE TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS << Tous les renseignements sur le Musée Royal de Mariemont

9 images © Tous droits réservés