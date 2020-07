Un but de promenade pour les familles au Domaine de Chevetogne

Vivacité et l'émission "Sur la route" animée par Olivier Colle et Aurore Salsano est installée ce mercredi 15 juillet pour un direct de 16 à 18h sur la grand-place de Ciney. Notre Tintin reporter, Aurore s'est rendue au Domaine Provincial de Chevetogne.

Des barques et canoës pour découvrir la faune et la flore des étangs © DPC

Autrefois propriété d’une Baronne, le château fut transformé en 1914, en hôpital de campagne. Après être passé dans les mains d’un autre propriétaire privé, le domaine est ensuite racheté par la Province de Namur pour devenir un grand parc de service public . Le domaine fait 453 ha , une superficie plus grande que la Principauté de Monaco.

Le domaine a installé, dès les années 80 de nombreux panneaux thermiques et photovoltaïques qui permettent d’alimenter en eau chaude et en électricité, le complexe des piscines . Une éolienne à vocation pédagogique d’une puissance de 800 kW se trouve sur l’un des promontoires du domaine. Les classes de forêt proposent également des modules sur l'énergie de demain , mais aussi sur la permaculture.

Un site tourné vers l’utilisation d’énergies alternatives et le respect de l’environnement.

Le sentier accessible aux PMR et le pont phalladien. © DPC

Pour ses 50 ans, le Domaine Provincial de Chevetogne a réalisé un nouveau pont sur le deuxième étang, celui des barques.La balade PMR fait le tour des 3 étangs . Haut de 4 mètres, un pont, de style Palladien formé de hautes colonnes et de frontons triangulaires a été réalisé. Le pont est aujourd’hui le Centre d'interprétation de la pluie . Des bancs et des espaces pour chaises roulante s sont installés, pour prendre le temps de regarder la pluie tomber sur les étangs.

Le jardin de la Licorne et sa jolie cascade © DPC

Le Woodland Garden et sa collection de rhododendrons et d'azalées © Tous droits réservés

Différents jardins à thèmes , dessinés par l’architecte-paysagiste Benoit Fondu sont disséminés sur le site. Le jardin de l’arche, appelé jardin de Noé met en scène éléphants, crocodiles, girafes... au coeur d'un espace vert. Il a d’ailleurs été le sujet du 54ème album de Marcel Marlier " Martine et l’arche de Noé ". Marcel Marlier a également inspiré " Le sentier de Martine " qui traverse les plus beaux jardins du Parc. Jardin de plantes médicinales, jardin fantastique des licornes, jardin d’Hervé Bazin, jardin Félicien Rops ou encore jardin japonais , il y en a pour tous les goûts au Domaine de Chevetogne.

Un côté sauvage et raffiné dans 12 jardins parmi les plus beaux de Wallonie.

La plaine de jeux du bout du monde et la cabane où vous pouvez vous restaurer. © DPC

Des plaines de jeux pour tous les âges.

Pas moins de 12 plaines de jeux trouvent place sur le domaine. Le Cheval Bayard, accessible aux petits dès 7 ans, "la Mine d’or oubliée" installée dans une clairière au bord d’un lac et qui s’inspire des villes fantômes du Far West ou encore "La plaine du Bout du Monde" où les enfants peuvent jouer dans un navire abandonné et dans le squelette d’une baleine échouée.