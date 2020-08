Terril du Crachet : splendide réserve naturelle à Eugies

Appelé aussi “Mont Ostène” , il a été colonisé par la végétation après la fermeture des mines et la nature a repris ses droits. C’est tout le paysage du Borinage est transformé.

À quelques mètres du Pass , se dresse un témoin du passé minier de Framerie : le terril du Crachet . Cette colline artificielle est construite par accumulation de résidu minier et mesure 70 mètres de haut .

Prendre de la hauteur

Un sentier emmène les promeneurs au sommet du terril depuis le parking. Vous y découvrirez des roches très anciennes et pourrez observer l’évolution de la nature. Le bois domine mais il laisse parfois place à de magnifiques friches herbeuses et à quelques mares. Pas moins de 8 espèces d’amphibiens ont été recensées. Quant à la flore, il y a de quoi ouvrir des yeux émerveillés : listère ovale, la gesse tubéreuse ou encore le chardon penché colorent les alentours.

Au sommet, profitez d’une vue qui vous laissera sans voix. Le sol est paré de rouge et de noir. On peut même observer de la fumée à certains endroits car le terril est toujours en combustion plus de 50 ans après la fermeture de l’exploitation. Vous pourrez admirer le Pass construit par l’architecte Jean Nouvel. Vous vous sentirez tout petit.