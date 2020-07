Remonter le temps dans une locomotive à vapeur à Mariembourg

En 1966 circulait la dernière locomotive à vapeur en Belgique. Sept ans après, quelques amoureux du chemin de fer à vapeur font le rêve fou de faire revivre pour les nostalgiques mais aussi pour les plus jeunes, ce moyen de transport disparu. Aujourd’hui l’asbl qui compte une centaine de bénévoles peut compter sur des mécaniciens et chauffeurs de locomotives à vapeur, conducteurs d’autorails, de locotracteurs ou de locomotives diesel de ligne, manœuvres (pour accrocher les voitures et wagons, assurer la protection des passages à niveau), gardes et chefs de gare, mécaniciens pour la révision et l’entretien des locomotives vapeur ou engins diesel, menuisiers, électriciens, peintres, carrossiers, poseurs de voie, piocheurs, élagueurs, barmen et barwomen pour l’exploitation de la buvette. C’est qu’il en faut du monde pour exploiter une ligne de 14 kilomètres, avec des trains, diesel ou à vapeur qui circulent entre les gares de Mariembourg et Treignes, à la découverte des vallées du Viroin et de la Haute-Meuse.