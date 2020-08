Recette : un sabayon original à la trappiste de Rochefort

A Rochefort, la bière a pour nom trappiste car elle est produite par les moines trappistes au sein de l'abbaye Notre-Dame de Saint Remy. Seules 6 bières peuvent porter le nom de trappistes en Belgique : 3 en Wallonie (Chimay, Orval et Rochefort) et 3 en Flandre (Achel, Westmalle et Westvleteren).

Le restaurant "La Tridaine" a eu l'idée de créer un sabayon à la trappiste que nous vous livrons ci-dessous (merci à l’APAQ-W pour la recette).

La préparation du sabayon à la trappiste.

Ingrédients • 2 oeufs

• 2 demi-coquilles de sucre_

• 2 demi-coquilles de vin blanc

• 2 demi-coquilles de Trappiste de Rochefort 10°

• 2 feuilles de rose comestible de culture biologique pour la garniture, trempées dans du sucre de canne liquide Préparation Séparer délicatement les blancs d’oeufs, réserver les jaunes. Garder et rincer les coquilles. Mélanger les jaunes d’oeufs, le sucre, le vin blanc et la Trappiste. Placer le mélange dans un récipient. Battre au fouet pendant quelques secondes. Ensuite déposer sur le fourneau, fouetter en 8 sur le même rythme. Un bon poignet pour fouetter longuement (et rechercher les points de chaleur pour ne pas cuire les oeufs) afin que le mélange se transforme en une mousse tiède et aérienne. La composition doit faire le ruban, c’est-à-dire que la composition est devenue épaisse. La composition reste attachée au fouet et retombe tout doucement. Servir dans des grands verres ballons Trappiste de Rochefort de préférence et déguster le mélange un peu plus que tiède. Vous pourrez déguster sans modération ce dessert qui est un vrai petit nuage de douceur !

Brasserie-Restaurant "La Gourmandise" à Rochefort.
Boutique des produits du terroir à la brasserie-restaurant "La Gourmandise".

La brasserie " La Gourmandise ", un lieu unique à Rochefort pour les amateurs de trappiste. On y visite et revisite la " Trappiste de Rochefort " pour la création de produits du terroir et de recettes culinaires à base de la bière de l’abbaye locale. Au " Grenier de l’Abbaye ", un petit musée, espace didactique propose les coulisses de la fabrication de la trappiste, une collection d’une centaine de “chopes” en grès, quelques casiers, plaques et objets de l’abbaye ainsi qu’une cuve de brassage. >> En savoir plus sur la brasserie

Rochefort était l'avant-dernière étape de notre tour de Wallonie et de Bruxelles.

5 images © Tous droits réservés

