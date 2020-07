Recette : le mijoté de coucou de Malines à la bière blanche de Namur

Blanche de Namur, une princesse, devenue Reine de Suède qui a donné son nom à la bière.

En 2009, la Blanche de Namur, brassée à la Brasserie du Bocq à Purnode fut élue meilleure Bière Blanche au monde au concours international World Beer Awards. En 2012, au même concours, elle fut élue meilleure Bière Blanche d’Europe. Cocorico ! L’occasion donc, de vous proposer une recette avec cette bière indispensable : le mijoté de coucou de Maline à la bière blanche de Namur

Ingrédients

1 "coucou de Malines"

4 carottes

1 kg de salsifis

200 g de champignons bruns

25 cl de Blanche de Namur

Le jus d’un demi- c itron

c 1 noix de beurre

1 jaune d’œuf

2 c à s de maïzena

Noix de muscade

Une pointe de curcuma

½ c à c de mélange pour pain d’épices

Poivre de moulin, sel

Préparation

Dans une cocotte (de préférence en fonte), colorez le "Coucou de Malines" sur toutes ses faces dans 2 c à s d’huile d’olive. Mouillez avec la bière blanche de Namur et laissez cuire pendant 1 h à couvert. Pelez et coupez les carottes en brunoise et les faire cuire à la vapeur pendant 4 minutes. Pelez les salsifis, les jeter au fur et à mesure dans l’eau citronnée afin d’éviter l’oxydation. Coupez-les en tronçons et faites les cuire à la vapeur pendant 5 à 10 minutes (vérifiez la cuisson, la lame d’en couteau doit pouvoir s’enfoncer dans le légume). Frottez les champignons et les couper également en brunoise. Faites-les cuire à couvert, pendant environ 5 minutes, dans une noix de beurre et le jus de citron. Enlevez le coucou de Malines, découpez-le en séparant les blancs, les cuisses et les ailes, débarrassez les morceaux des éventuels déchets. Mettez les légumes dans la cocotte et maintenir la cuisson pendant 3-4 minutes. Assaisonnez de noix de muscade (fraîchement râpée) et poivrez à votre convenance.

Remettez les morceaux de volaille dans la cocotte sur les légumes. Laissez les saveurs s’imprégner les unes dans les autres pendant 2 heures. Réchauffez doucement l’ensemble, retirez les morceaux de volaille et réservez au chaud. Ajoutez la maïzena et liez avec le jaune d’œuf.

Bonne dégustation !

