Recette : cocktail régional à base de gin et de Fleur de Franchimont

Des passionnés de folklore local ont créé il y a une quinzaine d'années, l ’ asbl Marquisat de Franchimont. De fil en aiguille, ils ont créé leur propre société et commercialisent aujourd’hui près de 30.000 litres de leur produit phare, " La fleur de Franchimont ", un vin de pommes dans lequel les fleurs de sureau ont macéré pendant quelques heures.

Rosée de Spa, Hydromel de Franchimont, fine fleur de Franchimont, Franchefleur mais surtout Fleur de Franchimont... quelques élixirs et vins pour former des cocktails originaux.

Un vin de fruits aromatisé aux fleurs de sureau

Une tonne de fleurs est nécessaire pour la fabrication de ce vin de fruits aromatisé aux fleurs de sureau, une boisson qui accompagne parfaitement le melon-jambon, le chocolat ou encore le foie gras. Ces élixirs et vins de Franchimont sont proposés lors de la Foire médiévale, mais ils sont aussi distribués dans la région. A savoir aussi, qu’un vignoble vient d’être installé à Becco, non loin de Theux. 1260 pieds des cépages Muscari, Johanniter et Solaris, des cépages adaptés à la région ont été plantés avec l’aide d’une trentaine de villageois. Les premières vendanges qui produiront du vin blanc devraient avoir lieu d’ici 3 ans.

Les créateurs de ces boissons ont concocté quelques cocktails. Nous vous proposons de découvrir le cocktail gin-fleurs.