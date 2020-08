Randonnée dans le Parc Naturel des deux Ourthes

Situé au cœur de l’Ardenne, le Parc Naturel des Deux Ourthes couvre 6 communes (Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville) et il s’étend sur 76.000 hectares.

L’Ourthe orientale et de l’Ourthe occidentale sillonnent la région et se rejoignent dans le parc naturel. Les paysages sont creusés par ces cours d’eau. D’impressionnantes crêtes rocheuses jaillissent des forêts. De magnifiques landes et de vastes plateaux complètent l’immense tableau.