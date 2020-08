Plongée dans le passé romain et gaulois au parc archéologique de la Malagne à Rochefort

Comment vivaient nos ancêtres gallo-romains? Pour découvrir leurs techniques, leurs outils, leurs artisanats et expérimenter les gestes du passé, rendez-vous à l’Archéoparc de la Malagne, reconnu patrimoine classé de l’UNESCO à Rochefort. Une des plus grandes exploitations agricoles de la Gaule du Nord s’y trouvait il y a 2000 ans. Les vestiges de la villa gallo-romaine ont été mis en valeur et le site propose la découverte de la vie quotidienne des gallo-romains, habitants de cette villa : vie au quotidien des ancêtres, élevage d’animaux de races anciennes, artisanat ou travail de la terre et du fer.

Sensibilisation au patrimoine.Cinq batiments ont été identifiés sur le site, dont certains reconstruits avec des techniques anciennes comme une grange et une étable. Des reconstitutions de structures en bois, pisé et torchis, cuisine, four à pain, four de potier, bas fourneau, etc. complètent la mise en valeur du quotidien gallo-romain. En partenariat avec l’ULB , la Vallus, la première moissonneuse gallo-romaine a également été reconstituée, telle une réplique à l’échelle réelle.

Un site naturel aménagé d’un potager, d’un verger et d’un élevage d'animaux de races anciennes. La villa gallo-romaine est nichée dans un environnement préservé de 14 hectares. Un potager y a été conçu à la façon gallo-romaine. De nombreux légumes et plantes sauvages comestibles connus à l’époque y sont cultivés. Un jardin mosaïque composé de parterres de plantes tinctoriales, aromatiques, médicinales, plantes pour la vannerie ou encore la corderie. Deux vergers plantés de variétés fruitières locales et régionales anciennement cultivées. On peut aussi voir sur ce site, des animaux issus de races anciennes comme les chèvres, moutons, ânes, volailles, bovins, chevaux, des espèces rencontrées dans les fermes à l’époque gallo-romaine.

Des activités variées à découvrir toute l’année. Des activités pédagogiques sont proposées pour les groupes sur réservation, des gallo-stages pendant les vacances scolaires et des journées à thèmes, ouvertes à tous, certains dimanches et jours fériés ! Chaque dimanche des mois de juillet et août la villa gallo-romaine est animée de 14h à 17h30. >> En savoir plus

Malagne : l'expérience Gallo-Romaine à Rochefort - Namur Matin - 14/07/2020 L'Archéoparc de Rochefort met en valeur les vestiges classés d'une villa romaine, la vie au quotidien des ancêtres, l'élevage d'aninaux de races anciennes, l'artisanat, le travail de la terre et du fer, les jardins et potagers romains. Le site développe plusieurs événements à thèmes en 2020 : - les Rendez-vous gallo-romains : les 5, 12, 19, 21 et 26 juillet et les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2020, - la Fête des Jardins gallo-romains : le 16 août 2020. Camille Scuttenaire, la porte parole de l'Archéoparc nous rappelle ce qu'on peut y faire

Rochefort était l'avant-dernière étape de notre tour de Wallonie et de Bruxelles. Retrouvez l'intégralité de nos étapes sur la carte interactive ci-dessous.

