Parcours graffiti, Cimetière de Laeken, planétarium, quelques lieux originaux à découvrir à Bruxelles

Ce mardi 30 juin, Olivier Colle et Fanny Rochez entament la 2ème étape de leur tour de Wallonie et de Bruxelles. Notre petit van "Rock and roll" s'est installé sous la pluie, au pied de l'Atomium et nous voilà partis pour une découverte insolite de Bruxelles avec Olivier Colle et Fanny Rochez, notre Tintin reporter.

5 images Le cimetière de Laeken © BRUNO FAHY / Belga

Le plus vieux cimetière de la région bruxelloise, le Père Lachaise bruxellois Un musée d'art funéraire en plein air, voilà qui n'est pas courant, il est d'ailleurs connu internationalement pour la richesse de ses œuvres d'art. S'il est plus petit que le Père Lachaise, il fait néanmoins 8 hectares, de longues balades posibles en perspective, donc. Fanny Rochez y rencontre Thomas Sennesael, guide à Laeken découverte. Les premiers souverains belges y sont inhumés mais on peut aussi admirer un des bronzes originaux du Penseur de Rodin qui de son vivant avait déjà exposé ses oeuvres à Bruxelles ou la tombe de la chanteuse La Malibran, sur laquelle on peut lire un poème de Lamartine. D'autres personnalités comme l'architecte Joseph Poelaert, l'écrivain Michel de Ghelderode ou encore le peintre et graveur Fernand Khnopff ou le compositeur Charles-Henri Bériot y trouvent également place.

Le cœur de lumière qui apparait sur une tombe au solstice d'été © Rtbf Un cœur de lumière Autour du 21 juin, au solstice d'été, le cimetière voit venir beaucoup plus de promeneurs que d'habitude, pour voir et photographier le cœur formé par les rayons du soleil sur une sépulture, à proximité de la tombe du penseur de Rodin. Vous pourrez aussi visiter l’atelier d’Ernest Salu et fils, la famille de sculpteurs qui ont réalisé la plupart des tombes romantiques de ce cimetière. Laeken découverte organise des visites guidées thématiques régulières du cimetière, sur demande pour les groupes. >>> en savoir plus sur les visites du cimetière de Laeken

Quarante minutes auront suffi avec le dernier indice "Tête en l'air" pour qu'un habitant de Bruxelles, habitué du planétarium avec sa petite fille pour les films a 360°, découvre notre humoriste du jour Dave Parcoeur, au planétarium, précisément. A ce propos, Dave Parcoeur a créé un nouveau festival du rire "Il est temps d’en rire" au lac de Genval.Tous les vendredis et samedis du 10 juillet au 5 septembre, il recevra nos humoristes belges. >>>En savoir plus sur le programme et artistes

5 images Planetarium of the Royal Observatory of Belgium - Brussels, Belgium. © Daderot

Voyagez à travers la voûte céleste et découvrez les secrets du cosmos Olivier Colle, Dave Parcoeur et Fanny Rochez reçoivent Rodrigo Alvarez du Planétarium qui réouvre enfin ses portes demain. 100.000 étoiles composent la base de données astronomiques et permettent de voyager à travers les constellations et les planètes, à la découverte de Mars ou des anneaux de Saturne. Tout cela dans l'un des plus grands planétariums d'Europe. 6 films à 360° d'une durée de 3/4h, pour tous les âges sont projetés tous les jours sur la voûte, de quoi avoir des étoiles plein les yeux. >>> Informations sur les horaires, les prix et les séances

C'est maintenant le moment, pour Olivier Colle, de recevoir Irène Rossi, du festival Couleurs Café, dont la prochaine édition aura lieu au stade Roi Baudoin les 25-26 et 27 juin 2021. Une petite partie de l'affiche reviendra en 2021, dont les têtes d'affiches Roméo Elvis et Dub Inc. 2 groupes belges, YellowStraps et The Brums qui étaient programmés cette année ont joué pour 2 sessions, sans public, et le résultat était visible dernièrement dans l'émission "Destination Festivals" sur LA DEUX, mais aussi quand vous voulez sur Auvio. >>> en savoir plus sur le Festival

Destination Festivals - 01 - Couleur Café (1/8) - 25/06/2020 Tout au long de l'été, la RTBF a décidé d'apporter son soutien aux festivals avec le projet Destination Festivals. Couleur Café, Les Ardentes, Dour, Les Francofolies de Spa, le Brussels Summer Festival, Le Baudet'stival, Ronquières, Esperanzha... La Deux donne rendez-vous aux festivaliers tous les vendredis soir dans une émission spéciale présentée par Sélim et Malou, en compagnie des artistes de la FWB, sur les plaines où ils auraient dû prester !

Enfin, Fanny Rochez sort ses bombes pour rencontrer le long du canal, Thomas Bechet, guide et graffeur du parcours Graffiti,de l'asbl biennommée "Fais le trottoir".

5 images Parcours graffiti à Bruxelles, au centre ville © Antonio Ponte - Libre de droits