Pairi Daiza : première attraction touristique de Belgique et « Meilleur Zoo d’Europe »

Vivacité et la caravane sont " Sur la route " vers Brugelette, ce mercredi 22 juillet. Olivier Colle, Fanny Rochez et notre humoriste Freddy Tougaux seront en direct de Pairi Daiza pour y évoquer les naissances, les arrivées, toutes les nouveautés du Parc, la Fondation Pairi Daiza, la gestion des jardins, les soins aux animaux. Pairi Daiza, c’est au départ, en 1994, le domaine abbatial de Cambron-Casteau et ses 12 hectares de plans d’eau. C’est aujourd’hui plus de 70 hectares, plus de 7.000 animaux de 700 espèces. Le zoo est divisé en zones thématiques, les "Mondes". Il est l’un des huit parcs européens qui présentent des pandas géants.

9 images Bao Di et Bao Mei les 2 pandas jumeaux nés le 8 août 2019 © Pairi Daiza

La Terre du froid met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique. Nuka, Qilak et Beliy, les femelles ours blancs provenant de zoo danois et hongrois sont arrivées en mars 2020 à Pairi Daiza. Leurs territoires ont été minutieusement étudiés pour les héberger dans de bonnes conditions. En plus d’une eau qui ne dépasse pas 17°, les ours ont également accès à une grotte de glace. Le titre d’Ambassadeur de l’Arctique a été attribué à la Pairi Daiza Foundation par la plus grande organisation internationale de protection des ours blancs et de leur environnement. Le Parc se voit récompensé pour l’espace d’accueil qu’il a construit pour ces animaux emblématiques et pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. On rencontre aussi sur cet espace, d’imposants morses, des tigres de Sibérie et, bientôt, des manchots.

9 images Les ours blancs dans la Terre du Froid, l’eau est à 17° © Pairi Daiza L’ours blanc dans sa grotte de glace. © Pairi Daiza Le titre d’Ambassadeur de l’Arctique a été attribué à la Pairi Daiza Foundation par la plus grande organisation internationale de protection des ours blancs et de leur environnement. © Pairi Daiza

Pairi Daiza, meilleur parc zoologique d’Europe. Pour la 3ème année consécutive, ce titre salue, outre le voyage autour du monde proposé aux visiteurs, l’importante implication des équipes de Pairi Daiza dans la conservation des espèces menacées comme le panda géant, l’ours blanc, l’éléphant d’Asie ainsi que les efforts de réintégration de l’ara de Spix, l’oiseau le plus rare au monde, dans son milieu naturel.

9 images Les rizières du Royaume de Ganesha. © Pairi Daiza

Le jardin indonésien du Royaume de Ganesha. Il est le seul du genre en Europe et s’étend sur cinq hectares et demi. Mille artisans ont façonné les pavés en pierre de lave, 200 compagnons-bâtisseurs indonésiens et chinois ont mis en œuvre 8000 tonnes de pierre pour construire les temples. On peut y trouver le temple de Bali, construit avec des blocs de lave ainsi que le Temple des tigres. Sur 2800 m2 au sol et près de 10.000 m2 de sculptures, cet ensemble de bâtiments est une reconstitution des temples d’Angkor. Macaques, orang-outan, varan, tigre blanc, panthère et éléphants d’Asie y ont élu domicile. Vous pourrez assister au bain des éléphants sacrés.

9 images Les morses de la Terre du froid © Pairi Daiza Les otaries Steller, les plus grandes des espèces d’otaries. © Pairi Daiza

Des formules hôtelières pour loger au coeur même des mondes de La Dernière Frontière et de La Terre du Froid. Trois otaries Steller, les plus grandes des espèces d’otarie ont élu domicile dans le monde de la Terre du Froid. On les appelle aussi les lions de mer, tant elles sont grandes : 3m de haut et les mâles peuvent peser 3 tonnes. C’est aussi le territoire des animaux sauvages : ours bruns ou noirs, loups gris, élans, wapitis ou pumas. Vous pouvez désormais loger au coeur même de ce monde. Quatre formules hôtelières sont proposées : lodge, chambre, hôtel, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. >> En savoir plus sur le Parc et les formules hôtelières

