Où trouve-t-on un jardin de 250 sculptures sur plantes en Europe ? A Durbuy, bien sûr

Olivier Colle , Fanny Rochez et notre humoriste Didier Boclinville sont ce jeudi 30 juillet en direct de la ville de Durbuy pour 2 heures d’émission à la rencontre des activités touristiques de la région, mais aussi des producteurs locaux et produits de bouche de la plus petite ville de Belgique. Dans cette émission, nous avons parlé de la maison des mégalithes de Wéris , de Adventure valley , du château de Petite Somme, de la chèvrerie de Borlon et de la confiturerie Saint Amour . Vous connaissez le principe de l’humoriste caché " quelque part dans la ville ", que les auditeurs doivent retrouver. Didier Boclinville est caché au Parc des Topiaires. Focus sur ce joli parc.

C’était le terme qu’utilisait Pline, au temps des Romains, pour désigner les jardiniers. Les jardiniers de Pline étaient en effet des esclaves égyptiens et syriens qui taillaient des massifs de buis aux initiales de leur maître. Les romains réalisaient également des animaux sauvages et des figures mythologiques. Après la fin de l’empire romain qui marqua la fin de l’art topiaire, il faut attendre la renaissance pour que l’art topiaire renaisse de ses cendres.

Les buis de Durbuy sont l’œuvre d’Albert Navez et résultent de la taille d’arbres et d’arbustes qui ont demandé parfois près de 20 ans de travail avant de les trouver tels que vous pouvez les voir aujourd’hui. L’imposant éléphant de 4m de haut est taillé dans une plante qui affiche 80 années au compteur et le plus vieux des buissons a 120 ans. En 2018, les laboratoires Ortis ont créé un petit jardin didactique comportant 25 plantes médicinales. Une jolie terrasse donnant sur le parc, avec vue sur la ville de Durbuy et son château permet de se reposer.