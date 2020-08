Où se trouve la seule distillerie belge d’eaux-de-vie et liqueurs ?A Ragnies, dans le Hainaut

A quelques kilomètres au sud de Thuin, Ragnies , un des plus beaux villages de Wallonie , abrite l’ unique distillerie belge produisant des eaux-de-vie, des liqueurs et des gins haut de gamme : la distillerie de Biercé e. Depuis 1946, elle produit la célèbre " Eau de Villée ". En difficulté financière durant plusieurs mois, la distillerie de Biercée a finalement été reprise l’année dernière par la Brasserie des légendes, producteur de la Quintine et de la Gouyasse à Ath. Elle occupe le très beau bâtiment de la ferme de la Cour , une ancienne dépendance et cour de justice de l’abbaye de Lobbes.

Près de 400 tonnes de fruits y sont transformés chaque année.

Ses eaux-de-vie et liqueurs sont réalisés à base de fruits frais non traités provenant de Belgique (pommes de la région d’Aubel, …), des pays voisins (mirabelles, framboises, prunes, …) ou plus lointains (citrons, cacaos, …). Outre l’Eau de Villée, à base de citrons frais de Murcie, la distillerie produit également la Poire Willliams n°1, à base de poires Bon-Chrétien Williams de Suisse, le Noir d’Ivoire, une distillation de deux cacaos de la Côte d’Ivoire ou encore deux pèkèt, un gin ou un whisky.

Pour Comprendre l’art et le processus de la distillation traditionnelle et connaître les secrets de la passion du Maître Distillateur, vous pouvez réserver une visite ou participer à une visite guidée organisée chaque jour, du jeudi au dimanche, à 15h, à la belle saison et uniquement le week-end en automne et en hiver.