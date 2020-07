Où pratiquer l’hippothérapie, l’équitation relationnelle ou la vie à la ferme ? À Floreffe, à la ferme de Robersart

Fondée au 12ème siècle, mais qui subit de nombreux pillages, elle est reconstruite en partie au 18e siècle et occupée en 1819 par 265 élèves du petit séminaire épiscopal du diocèse de Namur. Les bâtiments sont toujours occupés par des élèves et aujourd’hui, d’un corps professoral de laïcs. Les différentes salles qui composent l’abbaye comme le cellier, le cloître, la grange, les écuries, la meunerie, la salle cheminée, la salle du chapitre ou les salles du landoir peuvent être louées pour divers événements, comme des mariages par exemple. Le moulin-brasserie, le plus ancien bâtiment industriel conservé entier qui date du 18ème siècle. est aujourd’hui reconverti en une salle où pain, fromage et bières sont servis pour un moment de détente.

La ferme de Robersart, la ferme de l’abbaye, reconvertie en un projet social

En 2011, Donatienne crée l’association " Les compagnons des Prés "qui a pour but d’enseigner et de partager le respect de la nature et du vivant. Elle propose des activités en lien avec les animaux et les nature : Hippothérapie, équitation relationnelle, vie à la ferme, randonnée avec les ânes, développement personnel et formations au bien-être des animaux et des chevaux en particulier. Enfants et adultes y sont les bienvenus, ainsi que les personnes en difficulté porteuses d’un handicap ou d’une fragilité qui fait obstacle à leur intégration sociale. " Dans toutes nos activités, nous veillons au bien-être, au développement de l’autonomie, au respect du rythme et des possibilités de chacun " nous dit Donatienne. Une attention particulière est apportée au bien-être des chevaux. " Le cheval n’est jamais considéré comme un simple " outil "! Au contraire, il fait partie du trio patient-thérapeute-cheval. En partenariat avec le cheval, le thérapeute accueille la personne avec ses forces et ses fragilités. Le but de cette démarche est de permettre au bénéficiaire d’initier un processus de changement. Pour un mieux être global et pour son épanouissement personnel " poursuit Donatienne.Des stages sont également organisés durant les vacances scolaires.

